Один человек погиб при взрыве в здании Ереванского госуниверситета

Трое пострадавших в результате ЧП госпитализированы

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Три человека госпитализированы, по предварительным данным, один погиб в результате взрыва в пятницу в одном из зданий Ереванского государственного университета (ЕГУ), сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Армении.

"Трое пострадавших госпитализированы. Им оказана необходимая медицинская помощь. В результате взрыва, по предварительным данным, есть погибший", - говорится в сообщении Минздрава.

Местные СМИ сообщают, что жертвой стал сотрудник службы озеленения университета, а в числе раненых - работник патрульной службы.

По их данным, ЧП произошло в корпусе ЕГУ, где расположены факультеты химии, географии и информатики.