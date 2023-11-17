Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

Amazon начнет онлайн-продажу автомобилей в 2024 году

Amazon начнет онлайн-продажу автомобилей в 2024 году
Фото: Rolf Vennenbernd/picture alliance via Getty Images

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Американская Amazon.com Inc. разрешит продажу автомобилей в США на своей платформе электронной торговли в следующем году, говорится в сообщении компании.

Машины южнокорейской компании Hyundai станут первыми, доступными для покупки.

Клиенты смогут покупать новые автомобили, доступные в ближайших к ним дилерских центрах, на сайте Amazon, а затем оформлять заказ онлайн, используя предпочтительные варианты оплаты, в том числе за счет кредитных средств. После этого машина либо будет доставлена покупателю, либо он сможет забрать ее сам в дилерском центре.

Котировки акций Amazon снизились на 0,3% в четверг. При этом новость об онлайн-продажах автомобилей вызвала падение цен на бумаги компаний Carvana Co. и CarMax Inc., которые специализируются на продажах подержанных машин через интернет, более чем на 5%.

Amazon Hyundai США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Молдавия с 8 февраля перестанет быть членом Межпарламентской ассамблеи СНГ

Байден одобрил временное финансирование правительства США во избежание шатдауна

Пентагон заявил о начале подготовки украинских пилотов к полетам на F-16 в США

Что случилось этой ночью: пятница, 17 ноября

Обострение палестино-израильского конфликта

Блинкен призвал снизить напряженность на Западном берегу реки Иордан

Блинкен призвал снизить напряженность на Западном берегу реки Иордан

Министр обороны США приветствовал возобновление контактов с КНР по военной линии

Министр обороны США приветствовал возобновление контактов с КНР по военной линии

Запуск сверхтяжелой американской ракеты Starship перенесли на субботу

Запуск сверхтяжелой американской ракеты Starship перенесли на субботу

Глава Минобороны Израиля сообщил о начале новой фазы наземной операции

Военные Мьянмы заявили о тяжелых боях с наступающими группировками повстанцев

Военные Мьянмы заявили о тяжелых боях с наступающими группировками повстанцев
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });