Власти Казахстана могут ввести прогрессивную шкалу подоходного налога

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Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Проект нового Налогового кодекса, который должен вступить в силу в Казахстане в 2025 году, предполагает введение двухступенчатой шкалы ставок индивидуального подоходного налога для зарплат, говорится в сообщении министерства национальной экономики Казахстана.

Ведомство презентовало основные подходы к разработке проекта нового Налогового кодекса рабочей группе совета иностранных инвесторов при президенте.

"Для заработных плат до 40 млн тенге (около 7,7 млн рублей - ИФ) в год сохранить ставку 10%. А если доход превышает эту сумму, планируется облагать разницу по ставке 15%", - говорится в сообщении.

Кроме того, участники встречи обсудили введение "налога на роскошь".

"Предлагается введение акцизов на дорогостоящие алкогольную и табачную продукцию в размере 10% от стоимости. Обсуждены подходы по налогообложению имущества, в том числе яхт, самолетов и другого", - уточняет ведомство.

В ходе презентации также обсуждались вопросы повышения НДС с 12% до 16% и дифференциации ставки корпоративного подоходного налога для высокодоходных отраслей экономики.

Ожидается, что повышение НДС в Казахстане напрямую затронет лишь 5,5% налогоплательщиков. "Из них 40%, производящих валовый продукт на 17,5 трлн тенге, фактически не платят НДС", - приводятся в сообщении слова главы Миннацэкономики Алибека Куантырова.

Как пояснял ранее глава Миннацэкономики, налог на роскошь в Казахстане будет применяться в отношении импортного дорогого имущества, а именно - дорогих автомобилей, частных самолетов и яхт - при ввозе на территорию страны.

Официальный курс на 17 ноября - 461,55 тенге/$1.