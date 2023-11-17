Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

Объем средств американских фондов денежного рынка достиг рекордных $5,73 трлн

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Приток средств инвесторов в американские фонды денежного рынка на прошлой неделе составил $21,9 млрд, а их совокупный объем достиг рекордных $5,73 трлн. Об этом говорится в еженедельном отчете Investment Company Institute.

Фонды денежного рынка главным образом инвестируют в краткосрочные высоколиквидные финансовые инструменты, включая гособлигации сроком погашения до 1 года. Доходность таких инструментов в последнее время резко выросла.

Во всем мире с начала года приток средств в фонды денежного рынка превысил $1 трлн из-за повышения процентных ставок крупнейшими центробанками мира и ожиданий, что они останутся высокими в течение длительного времени.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия с 24 ноября прекращает работу своих визовых центров во Франции

Европейские источники рассказали, кто в ЕС против переговоров о принятии Украины

Европейские источники рассказали, кто в ЕС против переговоров о принятии Украины
Обострение палестино-израильского конфликта

Посол Израиля в РФ заявил о прекращении ХАМАСом переговоров по заложникам

Посол Израиля в РФ заявил о прекращении ХАМАСом переговоров по заложникам

Котировки Volvo Cars рухнули до исторического минимума

Котировки Volvo Cars рухнули до исторического минимума

Власти Казахстана могут ввести прогрессивную шкалу подоходного налога

Власти Казахстана могут ввести прогрессивную шкалу подоходного налога

Молдавия с 8 февраля перестанет быть членом Межпарламентской ассамблеи СНГ

Amazon начнет онлайн-продажу автомобилей в 2024 году

Amazon начнет онлайн-продажу автомобилей в 2024 году

Байден одобрил временное финансирование правительства США во избежание шатдауна

Пентагон заявил о начале подготовки украинских пилотов к полетам на F-16 в США

Что случилось этой ночью: пятница, 17 ноября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });