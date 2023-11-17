Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

Киргизия просит Россию предоставить ОМС семьям киргизских трудовых мигрантов

Киргизия просит Россию предоставить ОМС семьям киргизских трудовых мигрантов
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьеры Киргизии и России Эдиль Байсалов и Татьяна Голикова обсудили вопросы социально-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, сферы образования и здравоохранения, а также миграционного взаимодействия, сообщила в пятницу пресс-служба киргизского правительства.

"Байсалов отметил важность укрепления экономических связей и расширения культурного обмена между странами, а также обратил особое внимание на важность предоставления обязательного медицинского страхования (ОМС) семьям трудящихся граждан Киргизии, пребывающих в России, в соответствии с нормами ЕАЭС", - отметили в пресс-службе.

Он выразил надежду, что положительное рассмотрение вопроса предоставления ОМС будет способствовать созданию благоприятных условий для пребывания киргизских граждан в РФ.

Голикова выразила заинтересованность РФ в укреплении стратегического партнёрства с Киргизией, сообщает пресс-служба киргизского правительства.

ЕАЭС Киргизия Татьяна Голикова Эдиль Байсалов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Армения станет членом Международного уголовного суда 1 февраля 2024 года

Армения станет членом Международного уголовного суда 1 февраля 2024 года

Россия с 24 ноября прекращает работу своих визовых центров во Франции

Россия с 24 ноября прекращает работу своих визовых центров во Франции

Европейские источники рассказали, кто в ЕС против переговоров о принятии Украины

Европейские источники рассказали, кто в ЕС против переговоров о принятии Украины
Обострение палестино-израильского конфликта

Посол Израиля в РФ заявил о прекращении ХАМАСом переговоров по заложникам

Посол Израиля в РФ заявил о прекращении ХАМАСом переговоров по заложникам

Котировки Volvo Cars рухнули до исторического минимума

Котировки Volvo Cars рухнули до исторического минимума

Власти Казахстана могут ввести прогрессивную шкалу подоходного налога

Власти Казахстана могут ввести прогрессивную шкалу подоходного налога

Молдавия с 8 февраля перестанет быть членом Межпарламентской ассамблеи СНГ

Amazon начнет онлайн-продажу автомобилей в 2024 году

Amazon начнет онлайн-продажу автомобилей в 2024 году

Байден одобрил временное финансирование правительства США во избежание шатдауна

Пентагон заявил о начале подготовки украинских пилотов к полетам на F-16 в США

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });