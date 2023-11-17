Киргизия просит Россию предоставить ОМС семьям киргизских трудовых мигрантов

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьеры Киргизии и России Эдиль Байсалов и Татьяна Голикова обсудили вопросы социально-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, сферы образования и здравоохранения, а также миграционного взаимодействия, сообщила в пятницу пресс-служба киргизского правительства.

"Байсалов отметил важность укрепления экономических связей и расширения культурного обмена между странами, а также обратил особое внимание на важность предоставления обязательного медицинского страхования (ОМС) семьям трудящихся граждан Киргизии, пребывающих в России, в соответствии с нормами ЕАЭС", - отметили в пресс-службе.

Он выразил надежду, что положительное рассмотрение вопроса предоставления ОМС будет способствовать созданию благоприятных условий для пребывания киргизских граждан в РФ.

Голикова выразила заинтересованность РФ в укреплении стратегического партнёрства с Киргизией, сообщает пресс-служба киргизского правительства.