Страны АТЭС выступили за свободу торговли и инвестиций в АТР

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Участники саммита АТЭС в Сан-Франциско заявили в итоговой декларации о намерении обеспечить в Азиатско-Тихоокеанского регионе (АТР) "свободную, открытую, справедливую, недискриминационную, прозрачную, инклюзивную и предсказуемую" среду для торговли и инвестиций.

Страны выступили за сохранение открытости рынков и устранение сбоев в цепочках поставок, экономическую интеграцию в регионе "рыночным образом", в том числе посредством работы над "зоной свободной торговли в рамках Азиатско-Тихоокеанской повестки дня".

Участники форума "подтвердили важность основанной на правилах многосторонней торговой системы, ядром которой является Всемирная торговая организация (ВТО)", говорится в документе. Они отметили необходимость реформы ВТО для улучшения всех ее функций, включая "выстраивание к 2024 году полностью функционирующей системы разрешения всех споров, доступной для всех членов организации".

"Сегодня мы сталкиваемся с другим и динамичным набором экономических проблем. Мы должны использовать технологический и экономический прогресс, чтобы продолжать раскрывать огромный потенциал и потрясающую динамику во всем нашем регионе, стимулировать экономический рост, а также решать все экологические проблемы, включая изменение климата", - отмечается в декларации.

В ней также говорится о необходимости интенсификации усилий для ускорения перехода на чистую энергетику "с глобальным нулевым уровнем выбросов парниковых газов". В связи с этим упоминается обязательство поэтапного отказа от неэффективных субсидий на ископаемое топливо, но признается важность "предоставления нуждающимся основных энергетических услуг". Участники саммита завили, что будут "продолжать и поощрять усилия по утроению мощности возобновляемых источников энергии во всем мире с помощью существующих целевых показателей и политики".

В документе также подчеркивается важность "принятия практических мер и единому подходу для совместной борьбы с трансграничной коррупцией и отказа в убежище коррупционерам и их незаконным активам".

"Эта декларация и наше сотрудничество на протяжении всего года, когда США принимали саммит, являются примером нашей общей приверженности укреплению лидерства АТЭС и ее статуса в качестве ведущего форума экономического сотрудничества в АТР", - отмечается в нем.