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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:06

Apple, Disney и IBM приостановят рекламу в соцсети X из-за комментариев Маска

Apple, Disney и IBM приостановят рекламу в соцсети X из-за комментариев Маска
Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Компания Apple приостанавливает свою рекламу в соцсети X (бывший Twitter) из-за комментария, оставленного два дня назад владельцем X Илоном Маском, сообщает The Guardian.

Со схожими заявлениями выступил целый ряд технологических и медиа-компаний. В их числе студии Lionsgate, Warner Bros, Paramount, Sony Pictures, Comcast/NBCUniversal, а также IBM и Disney.

Миллиардер ранее оставил комментарий к посту "Еврейские сообщества продвигают ту же диалектическую ненависть против белых, которую они требуют прекратить в отношении их самих". На это основатель Tesla и SpaceX ответил "Вы сказали правду".

Это сообщение уже осудил Белый дом. А более 150 раввинов призвали крупнейшие корпорации отказаться от рекламы в соцсети X из-за слов Маска.

The Guardian напоминает, что Apple тратила на рекламу в Twitter около $100 млн в год на ноябрь 2022 года, когда Маск купил соцсеть. Компания заявляла, что к декабрю 2022 года практически полностью отказалась от рекламы в Twitter, но данные финансовых аналитиков показывали, что это не так.

Apple Disney IBM Twitter X Илон Маск
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