Российский фрегат "Адмирал Григорович" посетил Алжир

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Фрегат "Адмирал Григорович" с 12 по 14 ноября совершил деловой заход в порт Алжир, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

Как говорится в его сообщении, в период пребывания в Алжире "корабль пополнил запасы до установленных норм, а для экипажа был организован отдых".

Отмечается, что командование фрегата приняло участие в протокольных встречах с командованием военно-морского района ВМС Алжира, военно-морской базы Алжира и руководством порта.

В Минобороны РФ сообщили, что в настоящее время "Адмирал Григорович" продолжает движение по утвержденному маршруту в восточной части Средиземного моря. "Вооружение и технические средства функционируют в штатном режиме, экипаж несет вахту по походному расписанию", - заявили военные.

По их данным, о результатах захода корабля в Алжир доложено главнокомандующему ВМФ России Николаю Евменову. Как отметили в ведомстве, "деловой заход фрегата "Адмирал Григорович" в Алжир послужит еще одним шагом для укрепления и развития военно-морского сотрудничества двух стран".

"Адмирал Григорович", оснащенный крылатыми ракетами большой дальности "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей") - головной фрегат морской зоны проекта 11356.