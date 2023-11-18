Белоруссия начнет закупать российские самолеты после 2026 года

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Закупка Белоруссией российских самолетов ожидается после 2026 года, заявил министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Ляхнович в эфире гостелеканала "Беларусь 1".

"Мы рассматриваем возможность покупки российского самолета. К сожалению, пока мы не можем его приобрести по понятным причинам - на рынке нет чисто российского самолета. Поэтому работаем с российской стороной, чтобы нас немного подвинули по срокам, когда появится этот самолет", - сказал глава белорусского Минтранса.

"Скорее всего, это будет после 2026 года", - добавил он.