"Яндекс.Такси" в Белоруссии обяжут разместить серверы на территории страны

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - После изменений в законодательство Белоруссии об автомобильных перевозках пассажиров сервис "Яндекс.Такси" будет обязан разместить серверы на территории республики, сообщил белорусский министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович в субботу в эфире гостелеканала "Беларусь 1".

"Яндекс. Такси" должны быть оформлены в стране, чтобы их серверы были здесь", - сказал министр. Он пояснил, что "у нас есть понятие "диспетчер автомобильных перевозок" и "диспетчер такси", которые могут в своей деятельности в том числе использовать информационные ресурсы. Поэтому это диспетчер, у которого тоже есть ответственность в соответствии с законом об автомобильном транспорте, автомобильных перевозках и правилами перевозки пассажиров".

При этом, отметил Ляхнович, "сейчас, наверное, узнали (представители "Яндекс. Такси" - ИФ), что готовятся соответствующие документы, начали потихоньку переводить серверы и создавать юридические лица на территории Республики Беларусь".