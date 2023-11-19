Турция не исключает разрыва дипотношений с Израилем совместно с другими странами

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Турция в настоящее время использует дипломатические средства, чтобы добиться прекращения конфликта в секторе Газа, однако не исключает и другие способы, если дипломатия потерпит неудачу, сказал глава турецкого МИД Хакан Фидан катарскому телеканалу Al Jazeera.

В частности, министр отметил, что Анкара изучала вопрос о возможности разрыва дипотношений с Израилем, но считает, что это должно быть "коллективным решением совместно с другими мусульманскими странами", что сделало бы эту меру более эффективной.

Ранее в ноябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отозвал из Израиля турецкого посла.

Как отмечали СМИ, на фоне растущего числа погибших в Газе Эрдоган быстро склонился к поддержке ХАМАС, как "освободительной группировке", и обвинил Израиль в "одном из самых кровавых и жестоких нападений в истории".

Фидан в своем интервью "Аль-Джазире" также сказал, что в недавнем разговоре с американским госсекретарем Энтони Блинкеном предупредил, что если США продолжат поддерживать Израиль на фоне непрекращающихся бомбардировок и массовых убийств в Газе, то возникнет новый глобальный кризис.

Кроме того, турецкий министр заявил, что Анкара не приемлет никаких дискуссий о том, кто будет управлять Газой после войны без решения о создании двух государств. Он сказал, что у Газы нет проблем с управлением. По его словам, проблема палестинского анклава заключается в оккупации и постоянных бомбардировках.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил накануне на пресс-конференции, что выступает решительно против того, чтобы сектором Газа управляла Палестинская национальная администрация (ПНА). Накануне о том, что по завершении конфликта Газа должна перейти под управление ПНА заявил президент США Джо Байден.

По словам Нетаньяху, ПНА в ее нынешнем виде "не подходит" для этого

"И я верю, что мы в конечном счете достигнем соглашения и по этому вопросу: невозможно установить в Газе гражданское правительство, которое поддерживает терроризм, поощряет терроризм, финансирует терроризм и обучает терроризму", - завил израильский премьер.