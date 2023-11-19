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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Глава МИД Латвии выразил желание стать генсеком НАТО

Глава МИД Латвии выразил желание стать генсеком НАТО
Кришьянис Кариньш
Фото: Christophe Licoppe © Photo News via Getty Images

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш надеется принять участие в выборах на пост генерального секретаря НАТО в 2024 году, когда Йенс Столтенберг уйдет в отставку. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление представителя Кариньша.

"При условии, что Латвия решит баллотироваться на пост генерального секретаря, Кришьянис Кариньш готов присоединиться к конкурсу", - приводит издание цитату из заявления.

В обращении также указано, что министр намерен внести вклад в развитие альянса, опираясь на свой опыт работы премьер-министром Латвии, а также на "четкое понимание российской угрозы, твердую позицию по Украине и доказанный опыт построения международного консенсуса".

Помимо Кариньша, интерес к избранию на пост генсека уже выразили и. о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте и действующий премьер Эстонии Кая Каллас.

Кришьянис Кариньш Йенс Столтенберг Латвия НАТО
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