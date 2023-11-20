Рост ВВП Таиланда в III квартале замедлился до 1,5%

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Экономика Таиланда в третьем квартале 2023 года увеличилась на 1,5% относительно того же периода прошлого года. Об этом говорится в отчете министерства экономики и социального развития страны.

Таким образом, темпы подъема замедлились по сравнению с 1,8% во втором квартале.

Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали увеличение ВВП в июле-сентябре на 2,4%. Респонденты The Wall Street Journal предполагали 1,95%.

Потребительские расходы, на долю которых приходится примерно половина экономики страны, повысились на 8,1%. Капиталовложения бизнеса увеличились на 1,5%.

Между тем государственные расходы сократились на 4,9%, причем снижение было зафиксировано пятый квартал подряд.

Экспорт вырос на 0,2%, импорт упал на 10,2%.

Производство в сельскохозяйственной отрасли страны в третьем квартале увеличилось на 0,9%, в сфере услуг – на 3,9%. В промышленности было отмечено снижение на 2,8%.

Рост ВВП Таиланда в июле-сентябре относительно предыдущих трех месяцев составил 0,8%. Во втором квартале данный показатель поднялся на 0,2%.

Министерство теперь прогнозирует повышение экономики в 2023 году примерно на 2,5% против ожидавшихся ранее 2,5-3%.