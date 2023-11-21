Анкара анонсировала консультации с РФ на уровне заместителей глав МИД 21 ноября

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Турция и Россия проведут политические консультации 21 ноября в Москве по двусторонним и международным вопросам, сообщает в ночь на вторник турецкий МИД.

"Политические консультации по двусторонним и международным темам между Турцией и РФ пройдут в Москве 21 ноября 2023 года", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

По его информации, турецкую делегацию возглавит замглавы МИД Турции Бурак Акчапар, а российскую - заместители главы МИД РФ Сергей Вершинин и Александр Грушко.