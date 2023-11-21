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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Президент Таджикистана отправился с официальным визитом в Россию

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Президент Таджикистан Эмомали Рахмон отбыл из Душанбе с официальным визитом в Российскую Федерацию, сообщила во вторник пресс-служба таджикского лидера.

В поездке президента сопровождают заместитель премьер-министра, министр иностранных дел, помощник президента по вопросам зарубежных связей, министры обороны, внутренних дел, экономического развития и торговли, промышленности и новых технологий, энергетики и водных ресурсов, транспорта, труда, миграции и занятости населения.

В составе делегации также находятся министры образования и науки, сельского хозяйства, культуры, финансов, председатель комитета по архитектуре и строительству, начальники Таможенной службы и Службы исполнения при правительстве Таджикистана, президент Национальной академии наук республики, сообщает пресс-служба.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что 21 ноября в Москве состоятся переговоры президента России Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который будет находиться в России с официальным визитом.

По ее информации, планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, другие ключевые аспекты российско-таджикистанского стратегического партнерства, а также провести обмен мнениями по актуальной региональной и международной проблематике.

"По итогам переговоров будет подписан целый ряд важных двусторонних документов. Главы государств также сделают заявления для СМИ", - говорилось в сообщении.

Таджикистан Эмомали Рахмон РФ
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