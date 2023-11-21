Zoom в III финквартале увеличила чистую прибыль втрое

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Американская Zoom Video Communications Inc., предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, в третьем квартале 2024 финансового года увеличила чистую прибыль почти втрое и улучшила годовой прогноз.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в августе-октябре составила $141,212 млн, или 45 центов в расчете на акцию, по сравнению с $48,353 млн, или 16 центов на акцию, за сопоставимый период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов повысилась до $1,29 на акцию с $1,07.

Выручка увеличилась на 3,2% и достигла $1,137 млрд против $1,102 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $1,09 на акцию при выручке в $1,12 млрд.

По данным на конец квартала, количество компаний-клиентов Zoom составляло порядка 219,7 тыс., за год увеличившись на 5%. Число пользователей, приносящих компании годовую выручку в размере более $100 тыс., за последний год выросло на 13,5% до 3,731 тыс.

Zoom планирует зафиксировать выручку по итогам всего фингода в диапазоне $4,506-4,511 млрд по сравнению с ранее ожидавшимися $4,485-4,495 млрд. Прогноз скорректированной прибыли был улучшен до $4,93-4,95 на акцию против ранее предполагавшихся $4,63-4,67 на акцию.

Котировки акций компании выросли на дополнительных торгах в понедельник на 0,5% после публикации отчетности. За последние три месяца капитализация Zoom увеличилась на 0,3% (до $19,1 млрд), тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite за этот период прибавил 5,8%.