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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Столтенберг и Вучич обсудили возможное возобновление военных учений НАТО и Сербии

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил, что он и сербский президент Александр Вучич на переговорах говорили, в частности, о перспективах возобновления военных учений НАТО и Сербии.

"За завтраком и на встрече мы обсудили возможность возобновить совместные военные учения. НАТО и Сербия ранее проводили такие учения", - сказал Столтенберг.

Он также выразил надежду на то, что НАТО и Сербия вновь организуют учения по гражданской обороне. Столтенберг добавил, что рассчитывает на дальнейшее укрепление сотрудничества сторон.

В свою очередь Вучич назвал сотрудничество Белграда с НАТО хорошим.

"Что касается возможных учений, я подам заявку от правительства Сербии командованию ВС с целью рассмотреть возможность возобновить совместные учения с НАТО и другими партнерами", - сказал президент Сербии.

НАТО Сербия Йенс Столтенберг Александр Вучич
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