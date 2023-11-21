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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:54

Парламент Словакии поддержал состав нового правительства

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты парламента Словакии во вторник поддержали правительство, сформированное лидером партии "Курс - социальная демократия" Робертом Фицо, сообщает Associated Press.

Новый состав кабинета поддержали 78 из 143 присутствовавших парламентариев.

Министры нового правительства Словакии во главе Фицо принесли присягу президенту страны Зузане Чапутовой 25 октября.

Фицо уже возглавлял правительство Словакии в период с 2006 по 2010 год и с 2012 по 2018 год. Он известен как политик, выступающий против продолжения поставок вооружений Украине и считающий, что антироссийские санкции Запада неэффективны. Ранее он обещал воспользоваться правом вето в случае возможного вступления Украины в НАТО и высказывался против вступления Украины в ЕС.

Словакия
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