Maersk из-за санкций против Сирии прекратит деятельность в этой стране

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Датская транспортно-логистическая A.P. Moeller-Maersk AS прекращает все перевозки в Сирию и из нее на фоне роста сложностей с выполнением санкций, пишет MarketWatch со ссылкой на сообщение компании клиентам.

С учетом масштаба санкций деловая активность в Сирии была серьезно ограничена, отмечает Maersk, чья деятельность в этой стране также была ограничена из-за международных санкций.

"В последнее время ситуация стала еще более трудной логистически, в связи с чем мы решили полностью прекратить деятельность", - цитирует MarketWatch сообщение компании.

Maersk официально свернет операции в Сирии 1 декабря. Последний заход ее судна в сирийский порт состоится 28 ноября, при этом имеющиеся заказы на транспортировку контейнеров в страну и из нее будут исполнены.

У датской компании есть офисы в Дамаске, Латакии и Тартусе. В Латакии у нее также есть портовый бизнес.

После начала гражданской войны в Сирии санкции в отношении этой страны ввели Европейский союз, США, Великобритания, Канада, Австралия и Швейцария.