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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

ВМС США приняли стратегию киберзащиты оборонной инфраструктуры

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - ВМС США во вторник сообщили о принятии новой стратегии в области киберзащиты оборонной инфраструктуры флота.

"Эта стратегия основана на многолетнем опыте, извлеченном из операций в киберсфере по всему миру. Мы сосредоточены на агрессивном развитии наших киберопераций, одновременно укрепляя сотрудничество с нашими союзниками и партнерами", - заявил министр ВМС США Карлос Дель Торо.

По его словам, стратегия включает семь отдельных направлений, в частности, поддержании и совершенствовании системы кибербезопасности, защиты системных данных сети, обеспечении безопасности критической оборонной инфраструктуры и систем вооружения, проведении киберопераций, обеспечении сотрудничества с партнерами и обмен с ними данными.

"Наша стратегия подтверждает приверженность к совершенству ведения боевых действий в киберпространстве", - сказал Крис Клири, главный киберсоветник ВМС.

"Мы уделяем приоритетное внимание защите наших данных в киберпространстве, одновременно проводя кибероперации по всему миру", - отметил он.

"Достижение конкурентного преимущества в киберпространстве имеет решающее значение для укрепления нашего доминирования на море", - подчеркнула Джейн Рэтбан, директор по информационным технологиям департамента ВМС.

ВМС США США
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