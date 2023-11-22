Минобороны заявило об уничтожении четырех безэкипажных катеров ВСУ, пытавшихся атаковать Крым

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Четыре безэкипажных катера в западной акватории Черного моря, следовавшие в направлении Крымского полуострова, были обнаружены и уничтожены, сообщили в Минобороны РФ.

"22 ноября в западной части акватории Чёрного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова четыре безэкипажных катера ВМС Украины. Все обнаруженные цели были уничтожены", - говорится в сообщении.