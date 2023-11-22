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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

Falcon 9 стартовал на орбиту с новой партией интернет-спутников Starlink

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в среду стартовала на орбиту с очередной партией из 23 миниспутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических войск на мысе Канаверал во Флориде в 02:47 по времени Восточного побережья США (в 10:47 по Москве). Примерно через час спутники должны быть выведены на орбиту.

Это 125-й по счету запуск с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 56-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 5,4 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Почти 5,1 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется в 15-й раз, после отделения должна совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, находящуюся в Атлантике.

SpaceX Falcon 9 Starlink
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