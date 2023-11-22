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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

Рост ВВП Сингапура в III квартале ускорился до 1,1% г/г

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Экономика Сингапура в третьем квартале увеличилась на 1,1% относительно того же периода прошлого года, по окончательным данным министерства торговли и промышленности страны.

Таким образом, темпы подъема ускорились по сравнению с 0,5% во втором квартале. При этом повышение ВВП было зафиксировано по итогам одиннадцатого квартала подряд.

Предварительно было объявлено о повышении экономики в июле-сентябре на 0,7%. Аналитики в среднем не ожидали пересмотра, сообщает Trading Economics.

Рост в сфере услуг в третьем квартале составил 2,3%, в строительной отрасли – 6,3%, в то время как в обрабатывающей промышленности было зафиксировано снижение на 4,6%.

По окончательным расчетам, ВВП Сингапура в июле-сентябре относительно предыдущих трех месяцев вырос на 1,4%, а не на 1%, как было объявлено ранее. Во втором квартале данный показатель увеличился на 0,1%.

Минпромторг теперь прогнозирует рост ВВП по итогам 2023 года примерно на 1% с предполагавшихся прежде 0,5-1,5%. Подъем в 2024 году ожидается в диапазоне 1-3%, в том числе благодаря восстановлению глобального спроса на электронику, говорится в сообщении ведомства.

Сингапур
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