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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:43

Запасы нефти в США на прошлой неделе подскочили сильнее прогноза

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,701 млн баррелей. Об этом говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина за неделю, завершившуюся 17 ноября, повысились на 749 тыс. баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов сократились на 1,018 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста запасов нефти на 1,16 млн баррелей, снижения запасов бензина на 150 тыс. баррелей и уменьшения запасов дистиллятов на 761 тыс. баррелей.

США нефть
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