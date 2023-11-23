Лидера сербских радикалов обвинили в Гааге в неуважении к международному суду

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Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов, пришедший на смену Международному трибуналу по бывшей Югославии (МТБЮ), выступил с очередным обвинительным заключением в отношении лидера Сербской радикальной партии Воислава Шешеля, сообщает в четверг телеканал РТС.

"Обвинительное заключение есть, это правда. В нем говорится о проявлении неуважения к суду", - приводит РТС слова Александра Шешеля, сына лидера сербских радикалов.

"Это надуманное заключение, которое трибунал в Гааге дал себе право квалифицировать как уголовное преступление, это означает, что если там сочтут, что кто-то проявил неуважение к суду, его можно будет привлечь к ответственности", - отметил Александр Шешель.

Он добавил, что новое обвинение предъявлено потому, что сербские радикалы опубликовали печатные, аудио- и видеоматериалы, которые показывают, как свидетелей обвинения в Гаагском трибунале инструктировали и подкупали для дачи показаний против Воислава Шешеля по основному обвинению.

14 февраля 2003 года МТБЮ выдвинул против Шешеля обвинения в финансировании, руководстве сербских добровольческих формирований и разжигании межнациональной розни во время войн в Хорватии и Боснии в начале 1990-х. 24 февраля Шешель добровольно прибыл в Гаагу, намереваясь самостоятельно доказать свою невиновность перед трибуналом.

В течение последующих 11 лет в предварительном заключении Шешель утверждал, что никаких реальных доказательств его причастности к геноциду несербского населения не существует. 12 ноября 2014 года он был условно освобожден из предварительного заключения по состоянию здоровья и вернулся в Белград, а 31 марта 2016 года был полностью оправдан МТБЮ. В апреле 2018 года оправдательный приговор был отменен, Шешеля приговорили к 10 годам тюрьмы, но зачли 12 лет, проведенных ранее под стражей.