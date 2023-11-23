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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Лукашенко назвал распространение оружия через Украину угрозой всему миру

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Неконтролируемое движение оружия через Украину следует рассматривать как потенциальную угрозу для всего мира, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Не секрет, что поставляемое в Киев оружие идет на черные рынки. Если западных политиков это не беспокоит, то мы рассматриваем неконтролируемое движение оружия и техники военного назначения как потенциальную угрозу безопасности не только для нашего региона, но и всех стран мира. Особенно сейчас, когда разгорается новый очаг на Ближнем Востоке", - сказал Лукашенко в четверг на сессии совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске. Его слова приводит агентство БелТА.

"Пожар региональных конфликтов, в том числе, с применением новейших систем вооружений, в любой момент может перекинуться в другие страны", - добавил Лукашенко.

Александр Лукашенко Украина
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