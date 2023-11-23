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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Начальником Объединенного штаба ОДКБ утвержден экс-командующий ВДВ РФ Сердюков

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Начальником Объединенного штаба ОДКБ назначен бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) РФ Андрей Сердюков, сообщили в организации.

"В должности начальника Объединенного штаба ОДКБ утвержден генерал-полковник Сердюков Андрей Николаевич", - говорится в сообщении на сайте организации.

Сообщается, что на саммите в Минске также были обсуждены проблемы международной и региональной безопасности, и подведены основные итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период.

"Приняты решения по важным вопросам деятельности ОДКБ, в том числе пакет документов по кризисному реагированию", - сообщили в ОДКБ.

"Была дана высокая оценка деятельности белорусской стороны в качестве председателя организации", - сказали в организации.

По данным организации, следующая сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится в четвертом квартале 2024 года в Астане.

"Принято решение о переходе председательства в Организации от республики Беларусь к республике Казахстан с 1 января 2024 года. Касым-Жомарт Токаев представил приоритетные направления деятельности в период председательства в ОДКБ республики Казахстан", - заявили в организации.

Сердюков был командующим ВДВ РФ с 2016 по 2022 год. После этого он командовал российской группировкой войск в Сирии.

Андрей Сердюков ОДКБ
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