Объявлен сбор заявок на очередной тендер по совместной закупке газа странами ЕС

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в четверг четвертый раунд сбора заявок на совместную закупку газа странами Евросоюза.

"Этот цикл агрегации спроса на газ предлагает европейским предприятиям новую возможность объединить их силы для закупки энергии, в которой они нуждаются. В то время как значительная часть Европы начинает использовать отопление, энергетическая платформа ЕС продолжает вносить свой вклад в усилия, которые мы прилагаем, чтобы всем гарантировать тепло этой зимой и чтобы поддерживать цены на энергию доступными для граждан и для европейской промышленности", - сказал исполнительный заместитель председателя ЕК Марош Шефчович.

По его словам, эта энергетическая платформа является успешным результатом коллективной реакции ЕС на энергетический кризис прошлого года, и она продолжает служить до сих пор.

Как следует из коммюнике ЕК, опубликованного в Брюсселе, европейские предприятия могут до 28 ноября ответить на предложение подать заявки на совместную закупку газа. Потенциальные покупатели подадут заявки на газ, который будет поставлен между январем 2024 года и мартом 2025 года.

Объединенная заявка будет затем выставлена на тендер на мировом рынке с 4 по 5 декабря, чтобы международные поставщики газа смогли сделать свои предложения поставок европейским клиентам.

Энергетическая платформа ЕС была создана в рамках плана REPowerEU, чтобы стимулировать диверсификацию газоснабжения Евросоюза в соответствии с его решением устранить зависимость от импорта ископаемых энергоносителей из РФ.