"Последний Замок Моцарта", где хранился его "Реквием", выставлен на аукцион

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Австрийский замок Штуппах, в котором какое-то время хранилось одно из наиболее известных произведений Вольфганга Амадея Моцарта "Реквием", будет выставлен на аукцион Sotheby's.

В четырехэтажном замке с почти 900-летней историей 50 комнат, в том числе гостевые апартаменты, кинотеатр, библиотека, каминный зал и часовня. Он был построен в 1130 году, а затем частично перестраивался в XV и XVII веках.

В конце XVIII века владелец замка Штуппах граф Франц фон Вальзегг заказал Моцарту произведение, которое позже стало известно, как "Реквием" - Реквием Ре минор K.626. Cкончавшийся в 1791 году композитор не успел завершить произведение. "Реквием" был дописан без его участия и хранился в замке Штуппах, пока не был перемещен в Австрийскую национальную библиотеку.

На сайте Sotheby's отмечается, что благодаря этому замок прославился как "Последний Замок Моцарта". Однако сам композитор в нем не жил.

Онлайн-аукцион будет проходить с 1 по 14 декабря. Ожидается, что замок будет продан по цене в диапазоне от 3,95 млн евро до 9,95 млн евро, говорится в сообщении Sotheby's.