Арабские СМИ сообщают о гибели 27 человек после израильского удара по школе в Газе

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - По меньшей мере 27 человек погибли и более 90 человек получили ранения в результате удара, нанесенного Армии обороны Израиля по школе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) на севере сектора Газа, сообщают арабские телеканалы.

Под обстрел попала управляемая ООН школа в лагере палестинских беженцев в Джабалии, пишет Al Arabiya со ссылкой на местного медика. В школе от израильский ударов укрывались тысячи перемещенных палестинцев.

Телеканал Al Mayadeen ссылается на данные ХАМАС, который сообщил о 30 жертвах удара по школе.

Как ожидается, армия обороны Израиля и группировка ХАМАС в пятницу прекратят боевые действия в рамках достигнутого при посредничестве Катара, США и Египта соглашения.

Изначально предполагалось, что режим прекращения огня вступит в силу в четверг, однако в итоге это произойдет на день позже.

Согласно договоренностям, обе стороны должны приостановить боевые действия в 7:00 утра по местному времени (08:00 мск). Режим прекращения огня будет действовать четыре дня.