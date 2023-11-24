Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Арабские СМИ сообщают о гибели 27 человек после израильского удара по школе в Газе

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - По меньшей мере 27 человек погибли и более 90 человек получили ранения в результате удара, нанесенного Армии обороны Израиля по школе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) на севере сектора Газа, сообщают арабские телеканалы.

Под обстрел попала управляемая ООН школа в лагере палестинских беженцев в Джабалии, пишет Al Arabiya со ссылкой на местного медика. В школе от израильский ударов укрывались тысячи перемещенных палестинцев.

Телеканал Al Mayadeen ссылается на данные ХАМАС, который сообщил о 30 жертвах удара по школе.

В миреПеремирие между Израилем и ХАМАС вступит в силу утром в пятницуПеремирие между Израилем и ХАМАС вступит в силу утром в пятницуЧитать подробнее

Как ожидается, армия обороны Израиля и группировка ХАМАС в пятницу прекратят боевые действия в рамках достигнутого при посредничестве Катара, США и Египта соглашения.

Изначально предполагалось, что режим прекращения огня вступит в силу в четверг, однако в итоге это произойдет на день позже.

Согласно договоренностям, обе стороны должны приостановить боевые действия в 7:00 утра по местному времени (08:00 мск). Режим прекращения огня будет действовать четыре дня.

ООН сектор Газа ХАМАС ЦАХАЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ХАМАС освободит 23 граждан Таиланда, удерживаемых в Газе, без каких-либо условий

ЦАХАЛ заявил о ликвидации командующего военно-морскими силами ХАМАС в Хан-Юнисе

Что произошло за день: четверг, 23 ноября

Обострение палестино-израильского конфликта

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступит в силу утром в пятницу

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступит в силу утром в пятницу

Агентство ЕС Frontex разместит 50 своих пограничников на границе Финляндии с РФ

Агентство ЕС Frontex разместит 50 своих пограничников на границе Финляндии с РФ
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные подтвердили задержание директора больницы "Аш-Шифа" в Газе

В Финляндии рассчитывают открыть границу с Россией к Рождеству

В Финляндии рассчитывают открыть границу с Россией к Рождеству

Пиотровский счел бы справедливым возвращение "скифской" коллекции музеям Крыма

Пиотровский счел бы справедливым возвращение "скифской" коллекции музеям Крыма

Россельхознадзор запретил ввоз в РФ семян и посадочного материала из Нидерландов

Российский космонавт не полетит на МКС на первом регулярном запуске Starliner

Российский космонавт не полетит на МКС на первом регулярном запуске Starliner
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });