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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

В Минске сообщили о продолжающемся росте товарооборота между Белоруссией и РФ

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Товарооборот между Белоруссией и Россией в январе-сентябре текущего года составил $35,5 млрд - на 11% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщил зампредседателя Совета Республики Национального собрания (верхней палаты) белорусского парламента Валерий Бельский.

Об этом Бельский заявил в пятницу в ходе заседания межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации РФ по межрегиональному сотрудничеству, его цитирует госагентство БелТА.

Бельский подчеркнул, что "это почти на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в котором взаимная торговля также била все рекорды".

Белоруссия
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