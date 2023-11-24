В Минске сообщили о продолжающемся росте товарооборота между Белоруссией и РФ

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Товарооборот между Белоруссией и Россией в январе-сентябре текущего года составил $35,5 млрд - на 11% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщил зампредседателя Совета Республики Национального собрания (верхней палаты) белорусского парламента Валерий Бельский.

Об этом Бельский заявил в пятницу в ходе заседания межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации РФ по межрегиональному сотрудничеству, его цитирует госагентство БелТА.

Бельский подчеркнул, что "это почти на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в котором взаимная торговля также била все рекорды".