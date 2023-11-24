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Volkswagen в 2026 г. запустит в Китае ориентированную на него платформу электромобилей

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Германская Volkswagen Group в 2026 году начнет использовать в Китае новую архитектуру для производства бюджетных электромобилей, пишет MarketWatch со ссылкой на заявление компании.

Платформа разрабатывается в Хэфэе в рамках ранее представленной стратегии концерна, предполагающей более активное использование локальных компонентов для ускорения и удешевления производства, а также адаптации машин под нужды китайских потребителей.

Кроме того, в Хэфэе началось производство аккумуляторных батарей на первом в Китае 100-процентном дочернем предприятии Volkswagen в этой сфере, сообщает агентство "Синьхуа".

Завод площадью 45 тыс. кв. м расположен рядом с другими производственными объектами компании и рассчитан на выпуск 150-180 тыс. высоковольтных аккумуляторных батарей в год. Компания закупает у местных поставщиков 96% компонентов для выпуска этой продукции.

Volkswagen в минувшем году уступил лидерство по объемам продаж в Китае местной BYD, отмечает MarketWatch и напоминает, что эта страна – крупнейший автомобильный рынок мира.

Volkswagen Китай
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