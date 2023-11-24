Армению на следующей неделе посетит делегация ЕС и представители ЕК

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Армению 27-29 ноября прибудет делегация Службы внешних связей Евросоюза и представители Еврокомиссии, сообщает пресс-служба делегации ЕС в Армении.

"В связи с визитом будет объявлено о запуске инвестиционной координационной платформы между Европейским Союзом и Арменией. Отношения ЕС и Армении будут обсуждены в различных измерениях с целью рассмотрения возможных направлений их углубления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прибывшая делегация проведет встречи с высокопоставленными представителями правительства Армении, а также представителями ООН и гражданского общества.