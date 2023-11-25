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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:06

СМИ сообщили об ударе БПЛА по связанному с Израилем контейнеровозу

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Принадлежащее израильскому бизнесмену судно подверглось атаке с беспилотника в Индийском океане, в результате которой на нем вспыхнул пожар, жертв среди экипажа нет, передают западные и ближневосточные СМИ.

По информации агентства Associated Press, которое ссылается на информированный источник в американском минобороны, инцидент произошел накануне. Контейнеровоз CMA CGM Symi был атакован беспилотником в международных водах. Дрон взорвался, причинив урон судну. Американские военные утверждают, что за ударом стоит Иран, но не уточняют, на основании каких данных пришли к этому выводу.

Контейнеровоз шел под флагом Мальты. Он принадлежит компании Eastern Pacific Shipping, зарегистрированной в Сингапуре, ее контролирует израильский бизнесмен Идан Офер, сообщает агентство.

Кроме того, об атаке сообщает ливанский канал Al Mayadeen, по его данным, она произошла в Аравийском море. Израильский портал Yedioth Ahronoth также передает, что речь идет об "израильском грузовом судне".

Израиль Индийский океан
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