Три представителя руководства разведслужбы Южной Кореи ушли в отставку
Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Глава Национальной разведывательной службы Южной Кореи Ким Гю Хюн и два его заместителя в воскресенье подали в отставку, сообщает Yonhap со ссылкой на канцелярию главы государства.
Президент страны Юн Сок Ёль отставки принял, отмечает агентство.
О причинах, побудивших руководство разведслужбы уйти с постов, не сообщается.
О том, кто возглавит это южнокорейское ведомство, пока неизвестно.
Согласно законодательству страны, кандидат, которого предложит президент, должен будет пройти через утверждение в парламенте.