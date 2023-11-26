Три представителя руководства разведслужбы Южной Кореи ушли в отставку

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Глава Национальной разведывательной службы Южной Кореи Ким Гю Хюн и два его заместителя в воскресенье подали в отставку, сообщает Yonhap со ссылкой на канцелярию главы государства.

Президент страны Юн Сок Ёль отставки принял, отмечает агентство.

О причинах, побудивших руководство разведслужбы уйти с постов, не сообщается.

О том, кто возглавит это южнокорейское ведомство, пока неизвестно.

Согласно законодательству страны, кандидат, которого предложит президент, должен будет пройти через утверждение в парламенте.