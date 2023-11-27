В Казахстане случился сбой в работе сайтов государственных органов

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Казахстане утром в понедельник перестали открываться сайты государственных органов, идет работа по устранению техсбоя, сообщила пресс-служба АО "Национальные информационные технологии".

"В настоящее время наблюдается некорректная работоспособность единой платформы интернет-ресурсов государственных органов Gov.kz", - сообщили в компании и пообещали, что скоро сайты снова будут доступны.

После 11:00 по московскому времени компания сообщила, что работа единой платформы интернет-ресурсов государственных органов Gov.kz восстановлена, и извинилась за временные неудобства.