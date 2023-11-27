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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Встречи Лаврова и Блинкена на полях СМИД ОБСЕ не будет

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - США не запрашивали встречу госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова на полях СМИД ОБСЕ в Скопье, такой встречи не будет. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Нет, не запрашивала и не будет запрашивать, и встречи не будет", - сказал Рябков журналистам в понедельник в кулуарах форума "Примаковские чтения".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Болгария обещала Северной Македонии временно открыть свое воздушное пространство для пролета самолета российской делегации на заседание глав МИД стран ОБСЕ, которое пройдет 30 ноября - 1 декабря в Скопье.

"Сейчас нас вроде бы (Северная) Македония пригласила на СМИД ОБСЕ, и страна Болгария вроде бы обещала Македонии распахнуть свое воздушное пространство. Если это получится, мы там окажемся", - сказал он в ходе форума "Примаковские чтения".

Рябков также усомнился в возможности возобновления в обозримой перспективе диалога между Москвой и Вашингтоном по стратегической стабильности.

"Я не думаю, что диалог возобновится в обозримой перспективе в том виде, как он практиковался до момента, когда США его в одностороннем порядке прервали", - заявил он.

МИД РФ Сергей Лавров Сергей Рябков США Энтони Блинкен ОБСЕ Северная Македония
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