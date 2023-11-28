Спикер палаты представителей США в очередной раз разделил вопрос о помощи Израилю и Украине

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон заявил, что в целом оптимистично оценивает вопрос о выделении дополнительной помощи Израилю и Украине, однако разделил их, сообщило издание The Hill.

Он прокомментировал сделанное накануне заявление лидера демократического большинства в сенате Чака Шумера, который пообещал провести голосование по дополнительному финансированию Израиля, Украины и Индо-Тихоокеанского региона уже на следующей неделе.

"Израиль является главным приоритетом для Соединенных Штатов, и поддержка нашего союзника там имеет решающее значение. Это одна из первых вещей, которые мы сделали", - сказал Джонсон, напомнив, что ранее палата представителей приняла законопроект по оказанию помощи Израилю, который был отклонен сенатом.

"Украина - еще один приоритет (...) И мы понимаем необходимость оказания там помощи. Но мы говорили уже, что для предоставления дополнительной помощи Украине, что, по мнению большинства членов Конгресса, важно, мы также должны работать над изменением нашей собственной пограничной политики", - заявил он.

Спикер добавил: "У нас есть ощущение срочности в этом вопросе, и для этого также установлены крайние сроки. Итак, я уверен и настроен оптимистично, что мы сможем это сделать".

Он отметил, что переговоры с сенатом по дополнительному финансированию продолжаются.

Республиканцы настойчиво требуют усилить контроль за миграцией на южной границе США и настаивают на внесении изменений в миграционное законодательство, в частности, добиваются повышения требований к соискателям убежища в США, связывая выполнение этих требований с помощью Киеву.

Газета Politico напомнила накануне, что осенью конгресс дважды принимал законопроекты о расходах, которые не включают помощь Украине.

"И в новом году ситуация будет только ужесточаться", - подчеркнуло издание.