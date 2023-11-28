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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Ущерб от урагана в Красноярском крае составил почти 68 млн рублей

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Ликвидацию последствий ураганного ветра, прошедшего 19 ноября в Красноярском крае, обсудили на заседании президиума регионального правительства в понедельник, сообщил председатель заксобрания края Алексей Додатко в социальных сетях.

"По оценке пострадало более 280 объектов, из них 81 кровля на зданиях, ущерб 67,8 млн рублей. К счастью, обошлось без жертв, электроснабжение полностью восстановлено уже 23 ноября", - написал он.

Додатко также отметил, что в ближайшее время на устранения последствий выделят средства из резервного фонда.

"Граждане также могут обратиться за выделением адресной материальной помощи до 30 тыс. рублей, вопросы будут решаться в индивидуальном порядке", - добавил спикер краевого заксобрания.

Красноярский край Красноярск
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