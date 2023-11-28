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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Рост кредитования потребителей в еврозоне в октябре вновь стал минимальным с 2015 года

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Рост объемов потребительского кредитования в еврозоне в октябре снова обновил минимум с июня 2015 года.

Объем выданных потребительских кредитов в прошлом месяце увеличился на 0,6% в годовом выражении, говорится в сообщении Европейского центрального банка.

В сентябре подъем составлял 0,8%, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали замедления темпов до 0,7%.

Тем временем объем кредитов, выданных банками еврозоны нефинансовым компаниям, в прошлом месяце сократился на 0,3%, зафиксировав отрицательную динамику впервые с июля 2015 года. В сентябре показатель вырос на 0,2%.

Эксперты ЕЦБ отмечают по-прежнему слабый спрос на кредиты из-за опасений по поводу экономики еврозоны и высоких процентных ставок.

Ключевой индикатор денежной массы (агрегат M3) в еврозоне в октябре уменьшился на 1% в годовом выражении – до 16 трлн евро. Эксперты ожидали снижения на 0,9%. В сентябре показатель опустился на 1,2%, снижение фиксируется уже четыре месяца кряду.

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