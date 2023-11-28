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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Генпрокурор РФ предложил Алжиру заключить договор о невыдаче граждан по решению МУС

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов предложил министру юстиции Алжира Абдеррашиду Таби заключить договор между странами о невыдаче граждан по запросам Международного уголовного суда (МУС).

"Глава российского надзорного ведомства предложил Абдеррашиду Таби рассмотреть вопрос о заключении с Российской Федерацией соглашения о невыдаче граждан по запросам Международного уголовного суда, а также о предоставлении соответствующих взаимных гарантий до его подписания", - сообщили в Генпрокуратуре РФ по итогам встречи Краснова и Таби.

"Сегодня эта организация (МУС) усилиями определенных групп используется в угоду личных интересов и в нарушение общепризнанных норм международного права", - приводит прокуратура слова Краснова.

Генпрокурор РФ выразил уверенность, что такая договоренность послужит укреплению партнерских отношений между странами и будет способствовать их дальнейшему всемерному развитию.

В ходе встречи генпрокурор РФ и министр юстиции Алжира подписали протокол о сотрудничестве между ведомствами, который определяет приоритетные направления совместной работы и дает возможность работникам министерства бесплатно участвовать в обучающих мероприятиях в университете прокуратуры России.

Игорь Краснов Генпрокуратура РФ Алжир
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