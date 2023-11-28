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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Индекс потребдоверия в США в ноябре вырос до 102 пунктов

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в ноябре увеличился до 102 пунктов. Об этом говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

Согласно пересмотренным данным, октябрьское значение индекса составило 99,1 пункта, а не 102,6 пункта, как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали, что индекс опустился до 101 пункта с объявленного прежде октябрьского значения, согласно данным Trading Economics.

США
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