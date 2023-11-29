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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Космический грузовик "Прогресс МС-23" завершил свою миссию на МКС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-23" отстыковался от Международной космической станции (МКС) для последующего затопления в Тихом океане, следует из трансляции, которую ведет "Роскосмос".

Грузовой корабль "Прогресс МС-23" расстыковался с малым исследовательским модулем "Поиск" российского сегмента МКС в 10:55 по московскому времени.

По данным госкорпорации, через несколько часов несгораемые элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе Тихого океана, в 2,3 тыс. км от города Веллингтон (Новая Зеландия). Время включения двигателей для сведения с орбиты – 14:02 по Москве.

Отправка следующего грузовика "Прогресс МС-25" запланирована на 1 декабря с космодрома Байконур.

24 мая космический грузовик "Прогресс МС-23" пристыковался к МКС и доставил около 2,5 т грузов.

МКС
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