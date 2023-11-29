L'Occitane сократила чистую прибыль на 45% в I финполугодии

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Французский производитель косметики L'Occitane International SA в первом финансовом полугодии сократил чистую прибыль на 45%, в том числе из-за резкого роста маркетинговых расходов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-сентябре составила 34 млн евро против 61,8 млн евро за аналогичный период прошлого года.

Между тем выручка L'Occitane в первом финполугодии увеличилась на 19% до 1,07 млрд евро. Без учета колебаний валютных курсов показатель подскочил почти на 25%.

Компания подтвердила годовой прогноз для выручки, предусматривающий рост показателя на 17%. Аналитики Citi ждут роста прибыли во втором финполугодии, отчасти за счет низкой сравнительной базы.

Котировки акций компании опускаются на 8,2% в Гонконге в среду, в ходе торгов падение достигало 15%.

L'Occitane была основана в 1976 году, в 2010 году компания провела IPO на Гонконгской фондовой бирже. Ей принадлежат бренды косметики L'Occitane en Provence, Melvita, Elemis, Grown Alchemist, Erborian и Sol de Janeiro.