ВВС США заказали у Boeing еще 15 самолетов-заправщиков на $2,3 млрд

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Американский аэрокосмический концерт Boeing Co. получил от военно-воздушных сил США дополнительный заказ на 15 самолетов-заправщиков KC-46A Pegasus общей стоимостью $2,3 млрд, говорится в сообщении компании.

Поставки будут осуществлены до конца июля 2027 года.

Совокупное число заказов на самолеты модели KC-46A в мире теперь составляет 153. Компания уже поставила ВВС США 76 таких самолетов, еще два заправщика получили ВВС Японии.

Акции Boeing подорожали на 1,4% во вторник. С начала года капитализация компании выросла на 16,7% до $132,7 млрд.