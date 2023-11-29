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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

Конвертоплан США Osprey упал в море у побережья Японии

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Американский конвертоплан Osprey, на борту которого находились восемь человек, рухнул в море у южного побережья Японии, сообщает в среду Associated Press.

Береговая охрана Японии отправилась к месту происшествия для поисково-спасательной операции. На месте крушения были обнаружены обломки и один человек, о его состоянии не сообщается. Также представитель береговой охраны Кадзуо Огава сообщил, что причины крушения и судьба еще семерых человек, находившихся на борту, пока не известны.

В поиске задействованы патрульные суда и летательный аппарат.

Osprey, вероятнее всего, принадлежал авиабазе Йокота в западном Токио. Предполагается, что он летел из Ивакуни в Окинаву. В аэропорту Якусимы в префектуре Кагосима сообщили, что конвертоплан мог упасть примерно в 2-4 км от аэропорта. Огава сообщил, что Osprey, вероятно, попытался совершить аварийную посадку в аэропорту.

Отмечается, что береговая охрана получила сигнал бедствия от рыбацкого судна, находящегося недалеко от места крушения, около 14:45 по местному времени (08:45 по Москве). В Минобороны Японии сообщили, что летательное средство пропало с радаров около 14:40.

США Япония
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