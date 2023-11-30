Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Телескоп Hubble переведен в безопасный режим из-за технических неполадок

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Космический телескоп Hubble переведён в безопасный режим из-за технических неполадок, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"NASA работает над возвращением к проведению научных исследований космического телескопа Hubble, который перешёл в безопасный режим 23 ноября из-за проблем с гироскопом", - говорится в сообщении на сайте управления.

Телескоп был автоматически переведён в безопасный режим системой из-за неверных показаний одного из гироскопов, устройства, которое определяет ориентацию телескопа в пространстве.

Ранее в этом месяце Hubble несколько раз переходил в безопасный режим из-за неисправного гироскопа, после чего специалистам приходилось вновь возвращать его к работе.

По данным NASA, команда инженеров ищет пути решения проблемы и рассматривает возможность перевода телескопа на работу с одним гироскопом вместо функционирующих в настоящий момент трёх.

Hubble был запущен в 1990 году. За 33 года своей работы телескоп провел более 1,5 млн исследований Вселенной, на основе которых было подготовлено более 20 тыс. научных работ.

США NASA Hubble
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Бывший госсекретарь США Киссинджер скончался в возрасте 100 лет

Лавров прибыл в Скопье для участия в СМИД ОБСЕ

Финляндия отрицает планы принять помощь Польши для урегулирования на границе с РФ

Финляндия отрицает планы принять помощь Польши для урегулирования на границе с РФ

Нефть Африки имеет значение. Обзор

Эр-Рияд предложил Тегерану инвестиции в обмен на отказ от эскалации на Ближнем Востоке

Эр-Рияд предложил Тегерану инвестиции в обмен на отказ от эскалации на Ближнем Востоке

Блинкен не видит признаков усталости в НАТО от поддержки Украины

Блинкен не видит признаков усталости в НАТО от поддержки Украины

Brent подорожала до $82,54 за баррель в ожидании встречи ОПЕК+

Brent подорожала до $82,54 за баррель в ожидании встречи ОПЕК+
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });