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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Розничные продажи в Германии в октябре выросли впервые с мая и сильнее прогноза

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Розничные продажи в Германии в октябре выросли впервые с мая – на 1,1% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis).

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение на 0,4%.

Продажи продуктов питания в ФРГ в октябре уменьшились на 1,3%. Тем временем реализация непродовольственных товаров выросла на 1,4%, продажи в сфере онлайн-торговли и заказов по почте также поднялись на 2,9%.

В годовом выражении розничные продажи в Германии сократились на 0,1%, тогда как аналитики ожидали более резкого снижения – на 2%.

В сентябре розничные продажи были меньше на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем и на 4,3% в годовом выражении.

Тем временем цены на импортируемые в Германию товары в октябре упали на 13% в годовом выражении после обвала на 14,3% месяцем ранее. Эксперты ожидали снижения на 13,4%.

Стоимость импорта энергоносителей рухнула на 43,5% в годовом выражении, в том числе природный газ подешевел на 65,3%, электроэнергия – на 43,3%, уголь – на 45,2%, нефть – на 9,4%.

Без учета энергоносителей импортные цены снизились на 3,3% в годовом выражении и выросли на 0,1% в помесячном.

По сравнению с сентябрем цены на импортируемые товары поднялись на 0,3%.

Германия
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