Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Главы МИД РФ и Армении проводят закрытую встречу "на полях" СМИД ОБСЕ

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с армянским коллегой Араратом Мирзояном "на полях" Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье.

Как передает корреспондент "Интерфакса", встреча проходит в закрытом для прессы формате.

Как сообщил МИД России, у министров "состоялась краткая беседа", в ходе которой они "обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, а также взаимодействие на международных площадках и в рамках общих интеграционных объединений".

"Состоялся обмен мнениями по региональной проблематике. С российской стороны подтверждена готовность энергично содействовать продвижению армяно-азербайджанской нормализации на основе комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 гг., включая выход на заключение мирного договора между Ереваном и Баку", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

На встрече также "подтверждена востребованность дальнейших контактов на различных уровнях", сообщили на Смоленской площади.

МИД РФ Сергей Лавров ОБСЕ Армения Арарат Мирзоян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent подорожала до $84,06 за баррель

Brent подорожала до $84,06 за баррель

Великобритания направит еще один военный корабль на Ближний Восток

Великобритания направит еще один военный корабль на Ближний Восток

Профсоюз UAW хочет расшириться за счет работников Tesla и еще 12 производителей

Число жертв нападения в Иерусалиме возросло до трех

Число жертв нападения в Иерусалиме возросло до трех

Один человек погиб и несколько пострадали в результате стрельбы в Иерусалиме

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль и ХАМАС достигли соглашения о продлении перемирия

Израиль и ХАМАС достигли соглашения о продлении перемирия

Двое россиян и двое граждан Узбекистана погибли при пожаре в хостеле в Алма-Ате

Что случилось этой ночью: четверг, 30 ноября

Палата представителей США может проголосовать по расследованию против Байдена в декабре

Палата представителей США может проголосовать по расследованию против Байдена в декабре

Бывший госсекретарь США Киссинджер скончался в возрасте 100 лет

Бывший госсекретарь США Киссинджер скончался в возрасте 100 лет
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });