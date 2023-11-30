Главы МИД РФ и Армении проводят закрытую встречу "на полях" СМИД ОБСЕ

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с армянским коллегой Араратом Мирзояном "на полях" Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье.

Как передает корреспондент "Интерфакса", встреча проходит в закрытом для прессы формате.

Как сообщил МИД России, у министров "состоялась краткая беседа", в ходе которой они "обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, а также взаимодействие на международных площадках и в рамках общих интеграционных объединений".

"Состоялся обмен мнениями по региональной проблематике. С российской стороны подтверждена готовность энергично содействовать продвижению армяно-азербайджанской нормализации на основе комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 гг., включая выход на заключение мирного договора между Ереваном и Баку", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

На встрече также "подтверждена востребованность дальнейших контактов на различных уровнях", сообщили на Смоленской площади.