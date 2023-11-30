В Киргизии к 1 декабря должны быть закрыты все заведения по оказанию интим-услуг

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Руководитель Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев поручил до 1 декабря закрыть все заведения по оказанию интим-услуг в стране, сообщила пресс-служба ГКНБ.

"Руководители государственных и муниципальных органов, правоохранительной системы получили указание о необходимости к 1 декабря прекратить работу увеселительных заведений, банных комплексов и притонов, предоставляющих гражданам услуги интимного характера", - сообщили в пресс-службе.

На мероприятии 30 ноября Ташиев сообщил, что в ходе недавних рейдов в Бишкеке и Чуйской области сотрудники ГКНБ выявили 10 притонов, где работали 67 девушек. В том числе, по его словам, элитные эскортницы оказывали интим-услуги депутатам, чиновникам, бизнесменам и богатым гражданам. Спецслужбы выявили специальные группы, где состояли около 200 девушек модельной внешности от 18 до 25 лет. Стоимость их услуг за час от $500 до $3 тыс.

Были задержаны шесть организаторов притонов, два владельца зданий, а сотрудницы будут проходить по делу свидетелями.

В связи с этим Ташиев объявил, что намерен наводить порядок в стране. По его словам, 30 лет местные власти и правоохранительные органы знали, что проблема остается, и закрывали на это глаза.

"Дальше так продолжаться не может. Мы не можем закрывать свои глаза на это. Нет, мы будем искоренять это плохое явление, у государства хватит возможности и сил, средства, у общества хватит искоренить данное негативное явление, потому что это явление будет иметь последствия для будущего нашего поколения, нашей страны", - цитирует его "Акипресс".

Если в ГКНБ узнают, что работа таких заведений продолжается, Ташиев пообещал добиваться увольнения руководителей органов местного самоуправления и внутренних дел.